РИАМО - 3 апр. В собственность Сергиево-Посадского городского округа передали более 14 гектаров земли под дачным пространством вблизи деревни Шарапово, после оформления земли в собственность округа члены дачного партнерства смогут оформить свою недвижимость, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Более 14 гектаров земли вблизи деревни Шарапово в Сергиево-Посадском городском округе, на которой находится некоммерческое дачное партнерство «Жилой поселок Шараповское», переданы из федеральной в муниципальную собственность», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, передача земли стала возможной благодаря масштабной совместной работе Минмособлимущества, Территориального управления Росимущества по Московской области и администрации Сергиево-Посадского округа. После оформления земли в собственность округа члены дачного партнерства смогут оформить свою недвижимость.

«Жилой поселок Шараповское» находится всего в семи километрах от Сергиева Посада и 50 километрах от МКАД. На сегодняшний день в состав дачного партнерства входит несколько десятков членов, некоторые уже построили дома. На территории партнерства 115 земельных участков.

Председатель некоммерческого дачного партнерства сам обратился в администрацию Сергиево-Посадского округа с просьбой ходатайствовать о передаче земли под СНТ в муниципальную собственность, чтобы сократить сроки оформления недвижимости.