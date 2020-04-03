РИАМО - 3 апр. В интернете появился первый трейлер продолжения фильма ужасов про зомби «Поезд в Пусан», новая картина режисcера Ен Сан Хо получила название «Полуостров», сообщает Газета.ru.

«Действие постапокалиптического хоррора разворачивается через четыре года после первого фильма на руинах Кореи», — отмечается в материале.

Первая части ленты вышла в 2016 году и получила хорошие отзывы зрителей и кинокритиков.

В России премьера кинофильма «Полуостров» пройдет 6 августа этого года.

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