РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. Мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» проверила качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны Люберецких очистных сооружений, результаты экологического рейда показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Отбор проб воздуха был произведен 2 апреля. Специалисты мобильной лаборатории работали в условиях объявленного режима самоизоляции в строгом соответствии с рекомендациями врачей.

«Проверка качества воздуха велась по семи основным загрязняющим веществам: диоксиду серы, аммиаку, оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, сероводороду, метану. Анализ взятых проб показал отсутствие в атмосферном воздухе превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ и соответствие нормативам», - говорится в сообщении.

Подмосковные экологи выбрали границу санитарно-защитной зоны Люберецких очистных сооружений не случайно - именно отсюда поступает больше всего жалоб на неприятные запахи.