РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Власти подмосковного Подольска приняли в муниципальную собственность детский сад-долгострой на Электромонтажном проезде в микрорайоне Залинейный, планируется его проектирование для достройки, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Администрация округа и МКП Подольск «УКРиС» подписали дополнительное соглашение о завершении строительства детского сада на 140 мест на Электромонтажном проезде администрацией за счет бюджетных средств с последующей компенсацией застройщиком понесенных затрат.

«В связи с приостановкой реализации проекта и реорганизацией инвестора-застройщика ООО «УКРиС», администрация Подольска детский сад-долгострой на 140 мест на Электромонтажном проезде, 3, приняла в муниципальную казну с целью достройки объекта и ввода в эксплуатацию. В ближайшее время планируется проектирование этого детского сада. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год», - говорится в сообщении.

Достройка детского сада поможет решить вопрос с обеспечением проживающих в микрорайоне Южный местами в дошкольных учреждениях. Детский сад включен в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры.