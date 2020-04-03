РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних в рамках акции «Безопасные окна» рассказали жителям подмосковных Люберец, как предотвратить выпадение детей из окон, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

С наступлением весеннего периода увеличивается количество случаев выпадения детей из окон. В большинстве своем дети получают тяжелые травмы, что требует в дальнейшем серьезного лечения и длительной реабилитации. Но иногда полученные травмы несовместимы с жизнью.

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Люберцы информирует жителей о необходимости соблюдать следующие правила: не оставляйте окна открытыми настежь (по возможности открывайте окна из положения «сверху» - фронтальное проветривание, а не «снизу»), не оставляйте ребенка без присмотра, не располагайте мебель у окна, установите блокираторы на окна, не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна, тщательно подбирайте аксессуары на окна, не показывайте ребенку, как открывается окно», - говорится в сообщении.

Также нельзя позволять ребенку играть возле открытого окна.