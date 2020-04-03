РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Власти подмосковного Подольска направили проектную документацию по детскому саду-долгострою на рассмотрение в Мособлгосэкспертизу, в ближайшее время с участка под его строительство вынесут два транзитных газопровода, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Продолжается проектирование детского сада на 340 мест в микрорайоне Красная горка на улице Колхозная. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2021 года.

«Откорректированы планировочные схемы детского сада, разработана схема организации земельного участка. Запланированы дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в связи с невозможностью организовать пожарный проезд в соответствии с нормами. Проектную документацию по детсаду направили на рассмотрение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Максимальный срок проведения государственной экспертизы составляет 62 рабочих дня», - говорится в сообщении.

До получения положительного заключения на проектную документацию государственной экспертизы комитету по строительству и архитектуре администрации Подольска предстоит решить ряд задач. В том числе переформировать земельный участок в связи с прохождением транзитного газопровода высокого давления диаметром 500 миллиметров. Также вынести за границы земельного участка детского сада два транзитных газопровода высокого и низкого давления диаметром 100 миллиметров.

После получения положительного заключения объявят конкурентные процедуры для определения генерального подрядчика на строительно-монтажные работы.