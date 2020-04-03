РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 апр. Навалы мусора с обочины дороги между селом Дмитровское и деревней Тимошкино в подмосковном Красногорске убрали по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на обочине дороги Дмитровское – Тимошкино лежит большая куча мусора.

«Сотрудники РУАД №2 осмотрели автомобильную дорогу Дмитровское – Тимошкино. Осмотр подтвердил наличие грязи и мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены», – сказал начальник Истринского регионального управления дорог Эдуард Дмитрив.

Он также отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«На территории горокруга Красногорск регулярные работы по очистке придорожной полосы автомобильной дороги Дмитровское – Тимошкино работниками ГБУ МО «Мосавтодор» проводятся согласно графику выполнения работ с периодичностью, установленной действующим контрактом», – добавил Дмитрив.

По его словам, организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм.

«Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», – заключил Дмитрив.