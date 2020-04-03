РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Итоги электронных аукционов на строительство трех детских садов в подмосковном Подольске подведут в конце апреля, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«Опубликованы извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства трех детских садов в Подольске. В том числе на улице Вокзальная, 5А на 250 мест, в микрорайоне Климовск на 240 мест на улице Школьная, 21А и на 190 мест на улице Ленина, 12Б», - говорится в сообщении.

В конце апреля подведут итоги электронных аукционов, после чего заключат муниципальные контракты. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Объекты включены в Государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».