РИАМО - 3 апр. Жители Москвы и Подмосковья по-прежнему ответственно относятся к необходимости соблюдать домашний режим - большинство людей в настоящее время находятся дома, следует из данных «Яндекса».

«Яндекс» обновил индекс самоизоляции в российских городах. Он измеряется в диапазоне от 0 до 5 баллов. При этом 0 баллов (красная зона) означает, что на улице так же людно, как и до эпидемии коронавируса, а 5 баллов (ярко-зеленая зона) означает, что люди ответственно относятся к своей и чужой безопасности, поэтому на улице практически никого нет.

Москва и крупные города Московской области продолжают находиться в зеленой зоне с показателями более 2,5 баллов. Так, по состоянию на день пятницы, индекс самоизоляции в столице составляет 3,3 балла (минус 0,2 балла за сутки).

Хорошие показатели демонстрируют подмосковные территории: Лобня, микрорайон Железнодорожный городского округа Балашиха – 3,8 балла; Королев, Электросталь – 3,7 балла; Раменское, Подольск, Коломна – 3,6 балла. «Зеленый» уровень самоизоляции также поддерживается в Щелкове, Долгопрудном, Балашихе, Жуковском, Одинцове и других городах.

Соблюдение домашнего режима позволяет замедлить распространение нового коронавируса. Сейчас в России насчитывается 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Столичный велопрокат будет работать бесплатно для курьеров и волонтеров. Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам.

- Москвичи, нарушающие предписание санитарного врача о самоизоляции, будут госпитализированы принудительно.

- Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье увеличат втрое. Это до 5 тысяч мест.

- Сергей Собянин рассказал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим изменились, так как жители добросовестно соблюдают режим самоизоляции

- В Москве запустили систему контроля за передвижениями больных с коронавирусом. В пятницу первые пациенты получили смартфоны с приложением «Социальный мониторинг». Определяя геолокацию, гаджет позволяет контролировать соблюдение карантина со стороны заболевшего и оперативно отслеживать случаи нарушения режима.

- Москвичей могут оштрафовать за поездку в машине с пассажирами во время самоизоляции, в то же время передвижение на машине по городу не запрещено.

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

