РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 апр. Более 5 тысяч продуктовых наборов выдали родителям школьников в городском округе Мытищи, сообщил глава Мытищ Виктор Азаров.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить продуктами на период самоизоляции школьников, которые во время учебного процесса получали питание бесплатно. Выдачу продуктовых наборов производим родителям школьников. За сегодняшний день удалось выдать более 5 тысяч наборов», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что всего на территории муниципалитета 12103 школьника получат такие продуктовые комплекты. И добавил, что те, кто не забрал продукты в пятницу, смогут получить свои наборы 6 апреля. По вопросам получения необходимо обратиться в свою школу.