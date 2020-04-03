РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 апр. Светофор на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что светофор на Волоколамском шоссе развернут в неправильную сторону.

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по восстановлению работы светофора на указанной автомобильной дороге выполнены», - сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.