РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 апр. Объявлен конкурс на выполнение проектирования здания администрации в городском округе Балашиха, завершить работы и ввести здание в эксплуатацию планируют в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту здания администрации, расположенному на проспекте Ленина, дом №11», – отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию – в 2023 году.