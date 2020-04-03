РИАМО - 3 апр. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил многогранный талант скончавшегося писателя и драматурга Леонида Зорина, свои соболезнования премьер выразил в траурной телеграмме, сообщает Газета.ru.

«Мастерское владение словом позволило Леониду Генриховичу воплотить свой талант во многих жанрах — прозе, поэзии, переводах. Его произведения — пронзительные, мудрые истории, раскрывающие все тонкости человеческих отношений», – отметил Мишустин.

Премьер добавил, что пьесы Зорина всегда вызывали искренний интерес театральной публики, а ленты, снятые по его сценариям, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Леонид Зорин (настоящая фамилия Зальцман) — советский писатель, поэт, переводчик, драматург и сценарист. Написал пьесы «Откровенный разговор», «Гости», «Чужой паспорт», «Светлый май», «Цитата», «Союз одиноких сердец» и другие. Один из самых популярных в СССР и России фильмов по пьесе Зорина — «Покровские ворота».