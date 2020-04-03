РИАМО - 3 апр. Власти Подмосковья активно закупают все возможные средства защиты медиков от коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Серьезно думаем о защите врачей. Сегодня получили первый самолет с гуманитарным грузом, на следующей неделе планируем получить второй. Это очень важно, чтобы маски, костюмы, защитные расходные материалы обновлялись. Защитить врачей — это наш долг», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в настоящий момент идет постоянный набор реаниматологов, пульмонологов, анестезиологов и медсестер.

«Пока (сотрудников - ред.) хватает, но мы ищем (еще - ред.)», — заключил губернатор.

В Московской области выявлено 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, 17 пациентов были выписаны. В регионе до конца апреля действует режим самоизоляции для всех жителей, который нужно строго соблюдать.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Столичный велопрокат будет работать бесплатно для курьеров и волонтеров. Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам.

- Москвичи, нарушающие предписание санитарного врача о самоизоляции, будут госпитализированы принудительно.

- Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье увеличат втрое. Это до 5 тысяч мест.

- Сергей Собянин рассказал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим изменились, так как жители добросовестно соблюдают режим самоизоляции

- В Москве запустили систему контроля за передвижениями больных с коронавирусом. В пятницу первые пациенты получили смартфоны с приложением «Социальный мониторинг». Определяя геолокацию, гаджет позволяет контролировать соблюдение карантина со стороны заболевшего и оперативно отслеживать случаи нарушения режима.

- Москвичей могут оштрафовать за поездку в машине с пассажирами во время самоизоляции, в то же время передвижение на машине по городу не запрещено.

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

