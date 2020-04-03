РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 апр. Сотрудники полиции задержали уроженца Ростовской области за кражу вещей и банковской карты из квартиры в Красногорске, злоумышленник снял с карты денежные средства, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Челюскина, похитили имущество и банковскую карту, с которой затем были сняты денежные средства. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 27-летний уроженец Ростовской области. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.