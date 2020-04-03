РИАМО – 3 апр. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое прописывает действия граждан страны при введении режима чрезвычайной ситуации на территории России, сообщает Газета.ru.

Таким образом, при введении режима ЧС, граждане обязаны будут выполнять все распоряжения правительства. Кроме того, документ запрещает распространять недостоверную информацию о ЧС и препятствовать деятельности правоохранительных органов.

«Запрещается осуществлять действия, создающие угрозу общественной безопасности, распространять заведомо ложную информацию об угрозе возникновения ЧС», - говорится в сообщении.

Документ вступил в силу в день опубликования.