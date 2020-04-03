РИАМО - 3 апр. В пятницу в Москве в условиях самоизоляции начались электронные общественные обсуждения по проектам планировки столичных территорий в рамках программы реновации, будут благоустроены девять городских округов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проекты планировки столичных территорий разработали для районов Южное Бутово, Ивановское, Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково, Коптево, Северное Тушино, Черемушки и Пресненский. Всего программу реновации планируют запустить в девяти округах города.

«Проекты по программе реновации предусматривают комплексное обновление городских территорий с учетом локальных социально-демографических, транспортных и других показателей. Планируется создание различных инфраструктурных объектов для жителей разных возрастов», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что в отношении других проектов, которые вынесли на общественные электронные обсуждения, предусмотрены строительство спортивных объектов и комплексная жилая застройка с инфраструктурой в районе Очаково-Матвеевское.

«Сбор отзывов и предложений по обозначенным проектам как в рамках программы реновации, так и по другим проектам начнется 13 апреля и продлится до 26 апреля на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе общественные обсуждения», – подчеркнула Княжевская.

На портале жители смогут подробно познакомиться с проектами и высказать свои предложения и замечания, которые передадут архитекторам и проектировщикам. Электронный формат обсуждений позволит москвичам высказать свое мнение в условиях самоизоляции.

Все интересующие вопросы можно задать на сайте mos.ru после регистрации и заполнения необходимых данных. Все предложения граждан рассматриваются авторами проекта и имеют такую же юридическую силу, как и ранее в рамках очных публичных слушаний.

Режим самоизоляции продлили в Москве до конца апреля. Граждане обязаны находится в своих квартирах и не выходить на улицу без веской причины.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Столичный велопрокат будет работать бесплатно для курьеров и волонтеров. Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам.

- Москвичи, нарушающие предписание санитарного врача о самоизоляции, будут госпитализированы принудительно.

- Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье увеличат втрое. Это до 5 тысяч мест.

- Сергей Собянин рассказал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим изменились, так как жители добросовестно соблюдают режим самоизоляции

- В Москве запустили систему контроля за передвижениями больных с коронавирусом. В пятницу первые пациенты получили смартфоны с приложением «Социальный мониторинг». Определяя геолокацию, гаджет позволяет контролировать соблюдение карантина со стороны заболевшего и оперативно отслеживать случаи нарушения режима.

- Москвичей могут оштрафовать за поездку в машине с пассажирами во время самоизоляции, в то же время передвижение на машине по городу не запрещено.

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

