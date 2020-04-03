РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 апр. Часть сотрудников завода «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи перешла на удаленную работу в связи с неблагоприятной эпидситуацией, сообщается на сайте администрации горокруга.

По распоряжениям генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Кирилла Липы и генерального директора АО «Метровагонмаш» Бориса Богатырева в компании и на предприятии приняты неотложные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Чтобы минимизировать риски распространения заболевания, часть работников «Метровагонмаш», которые могут исполнять должностные обязанности дистанционно, переведены на удаленную работу. Все мероприятия и служебные командировки отменены. Вся необходимая информация и рекомендации рассылаются по электронной почте», - говорится в сообщении.

Федеральные, региональные и муниципальные власти предпринимают существенные усилия по предотвращению распространения болезни.

«Как ответственный работодатель, который в первую очередь заботится о здоровье и благополучии своих работников, «Метровагонмаш» предпринимает необходимые меры для их защиты. Служба безопасности, медико-санитарная часть и другие ответственные службы завода делают нахождение в производственных и офисных помещениях максимально безопасным. На заводе вырабатывается комплекс противоэпидемиологических мероприятий», - отмечается в сообщении.

Созданный на предприятии оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, будет следить за исполнением противоэпидемических мероприятий.

«Сведения о текущей обстановке ежедневно докладываются генеральному директору МВМ и «Трансмашхолдинга». Руководство холдинга и завода уверено, что совместно предпринятые меры и сознательность каждого работника позволят минимизировать негативные последствия пандемии», - заключается в сообщении.