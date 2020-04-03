РИАМО - 3 апр. На средства от платных парковок в столичном Зеленограде в 2020 году планируют благоустроить шесть дворов района Крюково, по три двора – в Матушкине и Савелках, четыре двора – в Силине, два двора – в Старом Крюкове, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

«Во всех районах планируют обновить детские площадки и положить там резиновое покрытие, новые спортивные площадки появятся в Крюкове, Матушкине и Савелках. В Крюкове и Старом Крюкове также отремонтируют асфальт и установят малые архитектурные формы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что средства от платных парковок поступают в бюджет столицы и их распределяют между префектурами. Затем эти деньги тратят на благоустройство дворов. Средства поступают даже тем районам, где нет платных парковок.

Чтобы выбрать объекты для благоустройства, нужно обратиться к муниципальным депутатам или проголосовать на портале «Активный гражданин». Узнать информацию о планах и итогах благоустройства можно на официальных сайтах районных управ в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».

Информацию о платных парковках можно получить в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.