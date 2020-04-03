РИАМО - 3 апр. Доследственная проверка назначена после обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере на юго-востоке столицы, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Тело ребенка было найдено накануне в мусорке около многоквартирного дома, расположенного на улице Луховицкой.

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала Иванова.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.