РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. Юные жители Люберец от 6 до 18 лет приглашаются к участию в конкурсе детских рисунков «Великая Победа и история моей семьи», рисунки необходимо подготовить до 17 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство связи и фонд Андрея Первозванного.

«Все желающие принять участие в конкурсе должны до 17 апреля подготовить рисунки, соответствующие жанру почтовой миниатюры и теме «Великая Победа и история моей семьи» и загрузить свои работы на сайт. Фотографии произведения прикрепляются в формате jpeg или png. На основе рисунка победителя будет выпущен государственный знак почтовой оплаты - художественная маркированная открытка», - говорится в сообщении.

Участники конкурса получат сертификаты, а финалисты и победители - дипломы. Итоги конкурса станут известны после 30 апреля.

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