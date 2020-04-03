РИАМО - 3 апр. Правоохранители задержали 32-летнюю жительницу Дмитрова по подозрению в убийстве сожителя, она ударила его ножом во время бытовой ссоры, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 1 апреля в квартире на улице Махалина. Женщина после распития спиртного во время ссоры нанесла 34-летнему сожителю ножевое колото-резаное ранение в грудь. Мужчина скончался на месте.

«В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.