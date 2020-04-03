РИАМО - 3 апр. В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации и рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Мероприятие прошло под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте правительства РФ, Мишустин в ходе заседания призвал действовать с учетом специфики региона, учитывать плотность населения и экономическую ситуацию для борьбы с коронавирусом. Премьер-министр РФ подчеркнул, что пик заболеваемости еще не пройден, и обратил внимание глав регионов на то, что больницы должны быть готовы к приему зараженных коронавирусом.

В Подмосковье введен режим самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Жители могут покидать свои дома только для похода в магазин, получения медицинской помощи, выгула домашних животных и по другим веским причинам. Всего в Московской области выявили 211 случаев заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Столичный велопрокат будет работать бесплатно для курьеров и волонтеров. Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам.

- Москвичи, нарушающие предписание санитарного врача о самоизоляции, будут госпитализированы принудительно.

- Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье увеличат втрое. Это до 5 тысяч мест.

- Сергей Собянин рассказал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим изменились, так как жители добросовестно соблюдают режим самоизоляции

- В Москве запустили систему контроля за передвижениями больных с коронавирусом. В пятницу первые пациенты получили смартфоны с приложением «Социальный мониторинг». Определяя геолокацию, гаджет позволяет контролировать соблюдение карантина со стороны заболевшего и оперативно отслеживать случаи нарушения режима.

- Москвичей могут оштрафовать за поездку в машине с пассажирами во время самоизоляции, в то же время передвижение на машине по городу не запрещено.

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

