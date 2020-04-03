РИАМО - 3 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу ознакомился с работой службы телемедицинской помощи пациентам, которые лечатся от легкой формы коронавирусной инфекции на дому под наблюдением врачей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Москва продолжает внедрять новые подходы к борьбе с коронавирусной инфекцией и лечению пациентов. В несложных случаях пациенты с диагнозом Covid-19 могут лечиться в домашних условиях в режиме самоизоляции. Но лечиться дома – не значит лечиться без наблюдения врача», - сказал Собянин.

Он добавил, что таким пациентам помогает служба телемедицинских консультаций. Врачи Центра телемедицины круглосуточно готовы проконсультировать пациентов в режиме онлайн, они могут оценить состояние больных, ответить на их вопросы, дать рекомендации. Служба телемедицинской помощи – новый проект для пациентов с Covid-19.

С 17 марта в Москве действует регламент для лечения пациентов, которые заражены коронавирусом, но у которых нет ярко выраженных симптомов. Такие больные могут проходить лечение на дому.

В тестовом режиме пациентам доступны телемедицинские консультации на базе поликлиники №5. С 1 апреля службу перевели в специально оборудованное помещение в школе №548.

При помощи аудио- или видеосвязи медики в режиме онлайн анализируют состояние пациентов, выявляют признаки улучшения или ухудшения самочувствия, дают рекомендации, отвечают на вопросы. При этом врачи могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС. В среднем онлайн-прием длится 13-15 минут.

Согласно данным от 2 апреля, дистанционными консультациями воспользовались 836 пациентов. Данные 94 человек перенаправлены для проведения очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи.

Сотрудники телемедицинской службы работают по сменам в режиме 2/2. Всего задействовано более 200 специалистов Центра телемедицины столичного департамента здравоохранения, они прошли дополнительное обучение для работы с зараженными коронавирусом. При необходимости врачи могут проводить до 4 тысяч консультаций в день.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Столичный велопрокат будет работать бесплатно для курьеров и волонтеров. Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам.

- Москвичи, нарушающие предписание санитарного врача о самоизоляции, будут госпитализированы принудительно.

- Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье увеличат втрое. Это до 5 тысяч мест.

- Сергей Собянин рассказал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим изменились, так как жители добросовестно соблюдают режим самоизоляции

- В Москве запустили систему контроля за передвижениями больных с коронавирусом. В пятницу первые пациенты получили смартфоны с приложением «Социальный мониторинг». Определяя геолокацию, гаджет позволяет контролировать соблюдение карантина со стороны заболевшего и оперативно отслеживать случаи нарушения режима.

- Москвичей могут оштрафовать за поездку в машине с пассажирами во время самоизоляции, в то же время передвижение на машине по городу не запрещено.

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

