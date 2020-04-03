РИАМО - 3 апр. Связку между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского открыли на юго-западе столицы, соответствующее разрешение выдал комитет государственного строительного надзора Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На данном объекте специалисты комитета провели 18 проверок, контролируя строительство на каждом этапе. Регулярно привлекался центр экспертиз. Отдел обследования грунтов и конструктивных слоев дорожной одежды провел восемь выездов и выдал 21 заключение», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Антосенко.

К моменту ввода объекта в эксплуатацию были устранены все нарушения и замечания. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод дороги в эксплуатацию.

В рамках проекта рабочие построили дорогу протяженностью 1,3 километра, подземный переход под дорогой составляет 26 метров, благоустроили 12 тысяч квадратных метров. Новая дорога имеет по две полосы движения в каждую сторону, а максимально разрешенная скорость здесь составит 60 километров в час.

Вдоль проезжей части проложили тротуары, велодорожки, обустроили наземные переходы для пешеходов. Дорога заметно улучшит сообщение и транспортную ситуацию между районами Раменки и Проспект Вернадского.

Строительство началось в августе 2018 года. Техническим заказчиком данного объекта является АО «Мосэкострой», генеральным подрядчиком выступило ООО «Фирма «Гера».