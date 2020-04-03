РИАМО - 3 апр. Отсрочку по уплате налогов дадут московским фирмам, которые занимаются торговлей и предоставляют бытовые услуги, таких компаний в столице насчитывается около 12 тысяч, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Власти столицы 31 марта утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса, который пострадал из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Благодаря этой мере еще более 12 тысяч организаций Москвы получат поддержку от города в виде отсрочки по оплате земельного и имущественного налогов за первый квартал до конца года», — сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По этому документу компаниям предоставили отсрочку платежей по имущественному и земельному налогам за первый квартал этого года до 31 декабря. Ранее эту возможность получили туристические компании, гостиницы, предприятия общепита, компании, работающие в сферах культуры, организации досуга, физкультуры и спорта.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики Кирилл Пуртов отметил, что правительство разрабатывает меры поддержки экономики, опираясь на обращения предпринимателей, которые получает через ресурсы центра поддержки экономики Москвы.

По его словам, на сферу торговли и бытовых услуг приходится почти 40% обращений, поэтому было решено включить их в число отраслей, которые наиболее сильно пострадали от распространения коронавирусной инфекции и нуждаются в поддержке города.

Также фирмы, ведущие свою деятельность в области культуры, спорта, общепита, торговли, бытовых услуг, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной сфере и социально-воспитательной работы, а также гостиницы и туристические компании будут освобождены от арендной платы за городскую недвижимость и земельные участки.

Мера будет действовать с первого числа месяца, когда была приостановлена работа компании, и до 1 июля этого года. Бизнесмены, которые обращались на горячую линию и в онлайн-сервис центра поддержки экономики, просили чаще всего именно освобождение от уплаты налогов или отсрочку.

Горячая линия работает в двух режимах: можно как получить, так и предоставить какую-либо информацию. Звонки принимаются по телефону: +7 (495) 539-59-99. Время работы — по будням с 09:00 до 18:00.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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