РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. АО «Мособлэнерго» проведет в Подольске в текущем году реконструкцию и строительство энергообъектов, в том числе работы на 14 участках высоковольтных и низковольтных кабельных линий, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» в 2020 году проведет в городском округе Подольск реконструкции и строительство энергообъектов. Работы будут выполняться в рамках инвестиционной программы и программы капитального ремонта. По программе капитального ремонта электросетевого оборудования в городском округе Подольск планируется провести работы на 14 участках высоковольтных и низковольтных кабельных линий общей протяженностью 4,9 километра», - говорится в сообщении.

Кабель заменят на улицах Правды, Болотная, Авиационная, Кирова, Февральская, Домодедовское шоссе и на пересечении проспекта Ленина и Революционного проспекта, а также на территориях поселка Леспромхоз, деревни Жарково и микрорайона Климовск. При выполнении ремонтов под трассами с интенсивным движением применят метод горизонтально направленного бурения.

Также в городском округе запланирован ремонт 19 зданий трансформаторных подстанций в районе Домодедовского шоссе, улиц Мира, Машиностроителей, Кирова, Сосновая, Большая Серпуховская, Некрасова, Садовая, Мраморная, а также на территориях деревни Бородино и микрорайонов Кузнечики и Климовск. На объектах планируется устранить протечки кровель, заменить деревянные двери на металлические и покрасить фасады зданий.

В программу капитального ремонта АО «Мособлэнерго» входит и расчистка линий электропередачи от кустов и деревьев. В 2020 году планируется расчистка 1,7 гектара на территории деревни Романцево. Эти меры помогут снизить количество технологических нарушений на воздушных линиях.

В рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» в Подольске планируется реконструкция кабельных линий общей протяженностью 7 километров. Работы проведутся на линиях, обеспечивающих энергией школу №28 и детский сад «Теремок». Также для повышения надежности электроснабжения жилых домов и объектов жизнеобеспечения пройдет реконструкция линий на улицах Мира, Машиностроителей, Орджоникидзе, Пионерская, Школьная. На улице Лобачева планируется строительство трансформаторной подстанции с прокладкой 2 кабельных линий по 50 метров.

Выполнение работ по программам позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей городского округа Подольск.