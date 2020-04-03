РИАМО - 3 апр. В Подмосковье увидел свет первый выпуск журнала «#конкуренTEAM Люди. Бизнес. Технологии», рассказывающего о лучших практиках региона в сфере закупок и поддержке бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет занимается формированием конкурентной среды на территории Подмосковья с 2013 года. За это время накопился немалый опыт, который будет полезно перенять и другим регионам. С этой целью было подготовлено специальное издание «#конкуренTEAM Люди. Бизнес. Технологии».

«Задача данного издания - давать ответы на вопросы, возникающие у жителей, сотрудников закупочной сферы, представителей бизнес-сообщества», - говорится в сообщении.

Первый номер посвятили конкуренции, изменениям контрактной системы и сервисам для поддержки бизнеса. Читатели узнают, какие технологические решения для людей и бизнеса уже внедрили в Подмосковье и только планируют внедрить, какие закупки проводятся в регионе, что делается для того, чтобы жители были удовлетворены качеством предлагаемых товаров и услуг.

В издании можно найти интервью вице-губернатора Московской области - руководителя администрации губернатора региона Александра Чупракова. Он рассказал о развитии конкуренции как о мере по оздоровлению экономики.

Также в журнале опубликовано экспертное мнение сотрудника комитета по конкурентной политике Московской области Наталии Шендаковой об изменениях контрактной системы в прошлом году и перспективах текущего года.

В формате «вопрос-ответ» представлена информация об Электронном магазине Московской области. Также в издании опубликованы статьи о сервисе «Подмосковные стройки» и опыте городского округа Серебряные Пруды по эффективному использованию бюджетных средств.

Кроме того, читатели узнают об уникальной системе управления обращениями пользователей ЕАСУЗ, участии Подмосковья во всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» и о многом другом.