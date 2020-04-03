РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 апр. Отдел по вопросам миграции городского округа Мытищи предоставляет услуги по предварительной записи в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Мытищинское» приняли меры, направленные против распространения Сovid-19, которые предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг.

«Для получения государственных услуг в сфере миграции необходимо воспользоваться предварительной записью на прием через Единый портал государственных услуг. Запись на прием и консультацию по всем вопросам вы также можете осуществить по телефонам горячей линии», - говорится в сообщении.

Для оформление заграничных паспортов можно обратиться по номеру: 8(495)583-38-32. По вопросу предоставления государственной услуги по регистрации, месту жительства и месту пребывания граждан РФ, и для оформления паспортов гражданина РФ можно обратиться по следующим телефонам миграционных пунктов: №1, улица Абрамова, дом №14/7: 8(916)440-38-82, №2 улица Матросова, дом №6А: 8(495)586-14-89, №3 улица Колпакова, дом №34Б: 8(916)926-78-08, №4 деревня Пирогово, улица Центральная, дом №52А: 8(495)588-17-37, №5 деревня Сухарево, Стародмитровское шоссе, владение 2: 8(916)926-59-24, №6 город Долгопрудный, улица Спортивная, дом №9: 8(916)926-42-19.

«Задать вопросы по поводу получения гражданства РФ можно по номеру: 8(909)160-68-27, вопросы по оформлению разрешения на временное проживание и вида на жительство по номеру: 8(909)160-68-41, вопросы постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания и месту жительства адресуйте по номеру: 8(909)160-69-51, по всем вопросам звоните по номеру: 8(495)583-38-32», - добавляется, в материале.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

