РИАМО - 3 апр. Для управляющих компаний в Подмосковье разработали специальную видеоинструкцию по проведению дезинфекции в местах общего пользования в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Инструкцию разработали совместно представители МинЖКХ Подмосковья и региональной Госжилинспекции.

«В регионе ежедневно продолжается дезинфекция мест общего пользования. В данной видеоинструкции для управляющих организаций подробно разъяснены все рекомендации министерства и меры, указанные Роспотребнадзором», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что на протяжении всего периода самоизоляции дезинфекция с целью централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса продолжится.

Инструкция для УК содержит 15 обязательных этапов дезинфекции: от обработки лавочек и других объектов входной группы, до фиксации выполненных работ в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Также специалисты унифицировали требования к используемому инвентарю и применяемым средствам защиты.

«Госжилинспекция рекомендует к использованию видеоинструкцию всем управляющим организациям Подмосковья. С началом массовой дезинфекции подъездов и входных групп нам задавали немало вопросов. Сейчас наглядно и пошагово показан весь порядок действий. Это методический материал, понятный любому сотруднику УК», — добавила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

В случае, если в доме не проводят дезинфекцию, то жителю необходимо обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом, местную администрацию, в территориальный отдел Госжилинспекции или в Единую диспетчерскую службу Московской области (www.eds.mosreg.ru).

В связи с угрозой распространения коронавируса в Московской области области введен режим самоизоляции. Жителям региона можно выходить из дома только для поездок на работу, походов в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

