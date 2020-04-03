РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Глава Подольска Николай Пестов обратил внимание жителей на новый поисковик работы от крупного работодателя ООО «Wildberries», который представлен в округе распределительным центром и сетью пунктов выдачи заказов.

В Подольске на территории индустриального парка «Коледино» работает распределительный центр ООО «Wildberries», по городу работает множество пунктов выдачи заказов.

«Для поиска работы <...> Wildberries запустил сайт. На интернет-ресурсе онлайн-ритейлер опубликовал свои вакансии и предлагает другим компаниям также разместить здесь свои предложения о новых рабочих местах. Проект Wildberries по трудоустройству россиян, пострадавших из-за сокращений, вынужденной самоизоляции и временного закрытия розничных торговых точек, поддержали новые партнеры», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С предложениями о временном трудоустройстве своего персонала в Wildberries уже обратились сети FinnFlare, СТОКМАНН, Concept Group, «Кораблик», «Твое», Zenden, сеть ресторанов «Теремок», сеть пекарен «Буше» и сеть семейных парков Zамания, а также агентство «АНКОР». C 23 по 31 марта в Wildberries было трудоустроено свыше 1,2 тысячи человек. В настоящий момент компания приглашает соискателей на 3,5 тысячи новых рабочих мест в 450 населенных пунктах страны.

Соискателям предлагают как постоянные, так и временные вакансии. Вакансии Wildberries открыты в пунктах выдачи заказов, курьерской службе, распределительных центрах, контакт-центре, службе подбора персонала и центральном офисе.