РИАМО - 3 апр. Онкобольные москвичи будут получать медицинскую помощь в полном объеме, для них ввели особый режим изоляции, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Социальные карты людей, имеющие онкологические заболевания, продолжают функционировать. Это необходимо для того, чтобы пациенты могли добраться до медицинского учреждения.

«Общие правила по режиму обязательной самоизоляции продолжают действовать для онкологических пациентов третьей клинической группы, не имеющих признаков прогрессирования заболевания и жалоб на состояние здоровья. Сроки их контрольных осмотров будут отложены до нормализации эпидемиологической обстановки в городе», — говорится в сообщении.

Московские больницы, которые оказывают помощь людям с онкологическими заболеваниями, продолжат работать в обычном режиме. На официальном сайте департамента здравоохранения Москвы можно посмотреть часы работы этих учреждений.

В департаменте посоветовали не переносить запись на исследование (МРТ, КТ, рентген, УЗИ), если оно назначено для уточнения тактики лечения. Если ранее было выявлено прогрессирование онкологического заболевания, все диагностические мероприятия проведут в назначенные сроки.

Кроме того, пациенты могут получить выписку рецепта на срок до 180 дней при необходимой длительной лекарственной терапии в форме таблеток. Решение будет принимать лечащий врач в зависимости от конкретной клинической ситуации.

Лучевая терапия будет проводится в плановом порядке. Операции тоже будут проводиться в плановом порядке по месту назначения хирургического вмешательства.

Из-за распространения коронавируса приостановлен прием посетителей в стационарах — только один человек может сопровождать пациентов на консультации и исследования в амбулаторных условиях. Все вопросы оказания помощи пациентам можно уточнить по единому справочному телефону: 8 (499) 251-83-00.

За последние сутки в России выявили 601 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 448 случаев — в Москве. Всего в стране зарегистрировано 4149 случаев заболевания Covid-19 в 78 регионах.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

