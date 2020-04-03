РИАМО - 3 апр. В Москве начали применять меры к нарушителям режима самоизоляции, уже составлено 145 протоколов, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«С 29 марта составлено 145 административных протоколов в отношении граждан (о нарушении режима самоизоляции - ред.)», — сказал собеседник агенства.

Он также отметил, что протоколы составлены по статье 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор).

В Москве объявлен режим всеобщей самоизоляции в целях борьбы с распространением коронавируса. Он действует до 30 апреля. Граждане обязаны находить в своих квартирах, выходить на улицу разрешено только в крайнем случае.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее подписал указ, который позволяет полиции выписывать штрафы в размере до 5 тысяч рублей нарушителям режима самоизоляции.

За последние сутки в России выявили 601 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 448 случаев — в Москве. Всего в стране зарегистрировано 4149 случаев заболевания Covid-19 в 78 регионах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

