РИАМО - 3 апр. С москвичами, которые нарушат режим самоизоляции, будут вести разъяснительную работу о мерах контроля и наказания и только потом применять штрафные санкции, сообщил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее в Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Самоизоляцию обязаны соблюдать все жители в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«У нас нет задачи никого записать в «злостники». Но, если у подъезда будет сидеть компания из трех человек, это будет нарушение. Им грозит за это штраф в размере 4 тысяч рублей, при повторном – 5 тысяч рублей. Но задачи получить этот штраф нет. Первое, что, скорее всего, будет, - это разъяснение, предупреждение и просьба не собираться вместе и зайти домой», - сказал Шапошников в эфире Первого канала.

Он добавил, что введение штрафов за нарушение самоизоляции дает возможность правоохранительным органам работать на территории Москвы.

«Мы прописали, помимо органа уполномоченной власти города Москвы - Главконтроля, мы прописали еще полицию и полицию на транспорте. Сейчас заканчивается подготовка соглашения между Москвой и МВД по реализации этих статей КоАП, как только оно будет подписано, полицейские смогут подходить просить не нарушать режим самоизоляции, а в случае нарушения они смогут выписать протокол, направить его в Главконтроль для вынесения штрафа», - добавил Шапошников.

При этом он заметил, что и сейчас правоохранительные органы могут выписать протокол за нарушение режима самоизоляции в рамках федерального КоАП.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

