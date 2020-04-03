РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. В подмосковном Подольске неизвестный мужчина украл из подъезда детский велосипед, по данному факту проводится проверка, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

29 марта в 10:30 злоумышленник украл из подъезда дома №7А на улице Юбилейная детский велосипед. Момент похищения записали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как молодой мужчина выносит велосипед из кабины лифта.

«Заявление поступило в дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску. По данному факту проводится проверка», - сказала сотрудница.