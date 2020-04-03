РИАМО - 3 апр. Бывшая жена Евгения Петросяна юмористка Елена Степаненко планирует вернуть экс-супруга в семью, артистка хочет получить все имущество, сообщает Федеральное агентство новостей.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин уверен, что юмористка специально заказывает разоблачительные статьи в СМИ, чтобы «довести» бывшего мужа.

«Степаненко хочет все. Она это поясняет: «Он все равно еще потом вернется, а так имущество будет полностью у нас, в сохранности будет». Не знаю, на что она там рассчитывает», – сказал Жорин.

Артистка уже подала два иска: о расторжении брака и разделе имущества. Она уверена, что юморист вернется в семью, а многомиллионное имущество надо сохранить. Степаненко не хотела давать мужу развод из-за раздела имущества, Петросяну, однако, удалось добиться выделения развода в отдельное производство.

Юрист уверен, что именно Степаненко сделала развод достоянием общественности, поскольку устроила скандал и пыталась «дестабилизировать ситуацию». Сам же Петросян хотел оставить развод в тайне.

Степаненко и Петросян развелись в 2018 году. Сейчас они занимаются разделом полуторамиллиардного имущества.