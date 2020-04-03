РИАМО - 3 апр. Санкции за поездки на машинах в период самоизоляции могут коснуться тех москвичей, которые взяли с собой пассажиров (кроме тех, с которыми вместе проживают), в то же время передвижение на машине по городу не запрещено, сообщил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В Москве действует режим самоизоляции, за нарушение которого предусмотрены штрафы. В частности, повышенный штраф в размере 5 тысяч рублей нужно будет заплатить, если режим был нарушен с использованием транспорта.

«Если он в автомобиле едет один до ближайшего магазина, он не может посадить второго, третьего человека – это будет нарушение (дистанции - ред.) 1,5 метров. Конечно, они будут оштрафованы. Но если они живут, проживают вместе, это абсолютно верное уточнение, они находятся на совместной самоизоляции, они могут вместе ехать, но взять с собой паспорт», - сказал Шапошников в эфире Первого канала.

При этом он уточнил, что передвижение на машине по городу не запрещено, в частности, если необходимо из квартиры доехать до дачи.

«Более того, если в паспорте одна прописка, а живет он в квартире у тещи с женой, втроем, тоже никто не будет говорить: «Ах, ты прописан в Бибиреве, а пошел в магазин в Отрадном». Нет, мы москвичам верим. Но, главное, по дороге в магазин не идти компанией, соблюдать (дистанцию – ред.) 1,5 метра», - добавил Шапошников.

Ранее москвичам разъяснили, при каких условиях они могут пользоваться личным транспортом во время действия режима самоизоляции. В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район на своем авто или на такси. При этом водителя может остановить сотрудник праввохранительных органов, который спросит о цели поездки. С собой у автомобилиста должен быть документ, удостоверяющий личность.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

