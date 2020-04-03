РИАМО - 3 апр. Москвичи, которые ранее подавали заявления в столичные отделения ЗАГС смогут заключить брак в неторжественной обстановке и без гостей в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Торжественные регистрации браков, в том числе на новых площадках, возобновятся после особого распоряжения», — отмечается в материале.

Пары, которые уже подали заявления на ближайшие даты, но хотят перенести регистрацию, должны написать заявление о переносе церемонии и отправить его по электронной почте zags-shtab@mos.ru. Такие обращения рассмотрят в течение одного-трех дней. Оплачивать государственные пошлины заново не нужно.

Подать заявление на заключение брака можно за год до предполагаемого события и только на свободные даты. Это можно сделать через единый портал государственных услуг.

Другие услуги отделы ЗАГС будут предоставлять только по предварительной записи. Необходимо позвонить по телефону горячей линии (+7 (495) 777-77-77) и попросить соединить с отделом ЗАГС для записи на прием.

В отделениях ЗАГС соблюдаются все меры по борьбе с коронавирусом: дезинфицируются все помещения, сотрудники обеспечены масками и респираторами. Кроме того, посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Всем работникам измеряют температуру.

В столице до 30 апреля введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Без крайней необходимости нельзя выходить из дома. Исключение составляют походы в ближайший продуктовый магазин и аптеку. Также разрешается выносить мусор и гулять с домашними животными не далее, чем 100 метров от дома.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

