РИАМО-3 апр. Военный врач, доктор медицинских наук, профессор Николай Косенков объяснил, как правильно проводить дезинфекцию в квартире человека, который переболел или все еще болен коронавирусом, сообщает Nation News.

«Дома нужно протирать все поверхности, к которым часто прикасаются. Например, «Белизной», вообще хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами. Но иногда достаточно обычной влажной уборки. Можно использовать уксус, можно дезинфицирующими салфетками. Все средства уборки выбрасываются в мешок и потом утилизируются», – сказал Косенков.

Врач добавил, что необходимо проветривать помещение, создавая небольшой сквозняк по десять минут каждые два часа.

«Я бы не рекомендовал применять пылесос, поскольку частицы вируса очень маленькие и могут выйти через мешки. Если дома есть ультрафиолетовая лампа, то можно ею воспользоваться, включить на несколько минут», – подчеркнул профессор.

Военный врач добавил, что заниматься многократными уборками инфицированных квартир вовсе необязательно, так как вирус может содержаться в водной среде несколько дней. Также он способен выдержать и холодную среду.

«Несколько месяцев он находится в холодильнике. Если вы там положили в морозилку и вытащили через несколько месяцев, то можно заразится коронавирусом. Поэтому если вы сейчас что-то берете замороженное, то нужно сразу съедать. Не нужно бросаться в крайности, начнут хлоркой или водкой обрабатывать, это все не убирает до конца», – пояснил Косенков.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 1 миллиона пациентов с коронавирусной инфекцией. В России число заболевших достигло 4149 человек. Выздоровели в мире свыше 211 тысяч человек, из них в РФ – 281 пациент.

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3 АПРЕЛЯ

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