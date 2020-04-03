РИАМО - 3 апр. Нынешние условия всеобщей самоизоляции, объявленные для борьбы с распространением коронавируса, позволят пересмотреть организацию рабочих процессов и найти способ их оптимизации, а также изменят рынок аренды офисов, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Думаю, что практика личной коммуникации и общения еще много лет никуда не денется. Но этот кризис серьезно, скажем так, добавит процент удаленной онлайн-работы. Наверное, можно ждать, что рынок (аренды - ред.) офисов иначе начнет выглядеть», - сказал Кузнецов в ходе онлайн-трансляции.
Он уточнил, что также рынок коммуникаций и программ, которые позволит быстро и устойчиво соединяться онлайн, будет развиваться.
По его словам, переход на удаленную работу позволяет высвободить больше свободного времени, которые можно потратить на личную жизнь.
«Работа не должна стать бременем и трудом, который тебя тяготит, а должна оставаться нормальной частью жизни среди других прочих приятных занятий. Я думаю, что вирус нас к этому подвигнет», - заявил Кузнецов.
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Текстовая трансляция
3 АПРЕЛЯ
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