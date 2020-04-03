РИАМО - 3 апр. Нынешние условия всеобщей самоизоляции, объявленные для борьбы с распространением коронавируса, позволят пересмотреть организацию рабочих процессов и найти способ их оптимизации, а также изменят рынок аренды офисов, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Думаю, что практика личной коммуникации и общения еще много лет никуда не денется. Но этот кризис серьезно, скажем так, добавит процент удаленной онлайн-работы. Наверное, можно ждать, что рынок (аренды - ред.) офисов иначе начнет выглядеть», - сказал Кузнецов в ходе онлайн-трансляции.

Он уточнил, что также рынок коммуникаций и программ, которые позволит быстро и устойчиво соединяться онлайн, будет развиваться.

По его словам, переход на удаленную работу позволяет высвободить больше свободного времени, которые можно потратить на личную жизнь.

«Работа не должна стать бременем и трудом, который тебя тяготит, а должна оставаться нормальной частью жизни среди других прочих приятных занятий. Я думаю, что вирус нас к этому подвигнет», - заявил Кузнецов.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

