РИАМО - 3 апр. В столице с приходом тепла пробудились травяные лягушки, земноводных заметили в Алешкинском лесу, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Обычно этот вид земноводных достаточно рано выходит из зимней спячки. Они начинают появляться на природных территориях Москвы уже в середине марта – апреле. Из всех видов бесхвостых амфибий, которые отмечены в Московском регионе, бурые лягушки наиболее устойчивы к холодам», – отмечается в сообщении.

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» обнаружили земноводных в Алешкинском лесу, который входит в состав природно-исторического парка «Тушинский».

Для зимовки травяные лягушки забираются в водоемы, ручьи либо незамерзающие пруды, где будет достаточно кислорода для анабиоза. Однако есть и такие виды лягушек, которые зимуют на суше – в норках или под толстым слоем листвы.

Период зимовки у травяных лягушек обычно длится с сентября по март-апрель.

Травяная лягушка – это обычный вид амфибий в европейской части России, но в столице она встречается нечасто, поэтому занесена в Красную книгу Москвы.