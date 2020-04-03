РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Более 40 тысяч жителей Подольска получили выплаты в период самоизоляции, общая сумма выплат составила более 50 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева жители Подмосковья получают выплаты в период режима самоизоляции. Материальная помощь в размере 3 тысяч рублей предусмотрена людям старше 65 лет, находящимся на домашнем карантине. Кроме того, выплаты получают жители, имеющие хронические заболевания эндокринной, мочеполовой, кровеносной систем, органов дыхания, а также новообразования, трансплантированные органы и ткани.

«Разовая адресная социальная помощь в размере 1,5 тысячи рублей выплачивается после начала режима самоизоляции и 1,5 тысячи рублей - по завершении режима лицам, не нарушившим его. Подольским управлением соцзащиты на 3 апреля 2020 года адресная социальная помощь оказана более чем 30 тысячам жителей, достигшим 65 лет и старше, общая сумма перечисленных средств составила более 46 миллионов рублей. Получили выплаты на общую сумму более 4 миллионов рублей и более 3 тысяч граждан из группы риска», - говорится в сообщении.

Климовским управлением соцзащиты выплаты зачислены более чем 9 тысячам жителей, достигшим 65 лет и старше, и гражданам из группы риска.

Деньги поступают на счета жителей автоматически или их приносит почтальон - заявлений и дополнительных документов для этого не требуется. Если вдруг выплата не пришла, необходимо оставить заявку по телефону: 8(800)550-50-30.

Телефоны горячих линий управлений социальной защиты населения: Подольского - 8(496)754-17-01, Климовского - 8(496)762-06-06. Работники социальной защиты проверят списки и уточнят необходимые для перечисления реквизиты.