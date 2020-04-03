РИАМО - 3 апр. В Московском областном УФАС России возбудили дело в отношении должностного лица из администрации городского округа Котельники из-за нарушения порядка проведения открытого конкурса на заключение контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Основанием для возбуждения дела послужило решение по жалобе №31056, согласно которому администрация признана нарушившей порядок организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами», - говорится в сообщении.

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области по результатам дела привлекло должностное лицо к административной ответственности.

Ему назначен штраф в виде 30 тысяч рублей.