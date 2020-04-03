РИАМО - 3 апр. В пятницу значительно снизился пассажиропоток в общественном транспорте столицы, лидируют по данным показателям московское метро (84%) и наземный транспорт (75%), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Данные предоставлены на 10:00 пятницы по московскому времени в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Дороги в Москве сегодня на 80% свободнее, чем три недели назад. Число пассажиров в столичной подземке снизилось на 84%, на наземном транспорте наблюдается снижение на 75%. Пригородными электричками граждане пользовались на 65% реже», – отмечается в материале.

На 71% снизилось число пользований каршерингом. Наблюдается общее снижение количества личного транспорта на 62%. Число машин из области снизилось на 42%, а число авто из Москвы уменьшилось на 55%.

Кроме того, на 94% уменьшилось число происходящих ДТП. Стало меньше поездок на автобусах из Московской области – снижение составило 82%.

Снижение пассажиропотока связано с введением на территории города до конца апреля режима самоизоляции для всех граждан. Данные меры направлены на снижение распространения новой коронавирусной инфекции. На данный момент в России зафиксировано 4149 случаев заболевания Covid-19.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

