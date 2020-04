США оказались на первом месте по заражению COVID-19. Здесь число инфицированных в пятницу превысило 245 тысяч человек, а Россия отправила в Америку большой самолет с медицинской помощью. Обозреватель РИАМО поговорила с жителями Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Вашингтона и узнала, как американцы соблюдают карантин, за что могут оштрафовать, и есть ли паника и дефицит.

Варвара, 30 лет, Сидар-Фолс, штат Айова:

из личного архива Марии

«Я живу в университетском городке, где пока не случилось никакого коллапса. Официально у нас шесть заболевших, но никого не тестируют.

Я думаю, что Covid-19 у нас болеют как минимум два профессора на кафедре, но им сказали, что их не будут проверять, потому что они не подходят под стандарты.

Стандарты – это путешествие за границу, ИВЛ и прочее. А если у тебя только одышка, тебе 35 лет, нет астмы, и ты не путешествовал, то тест на коронавирус тебе никто делать не будет.

Карантин у нас начался три недели назад. Это проявилось в том, что закрыли университет и перевели всех на онлайн-обучение. 5 марта совет регентов (управляющая организация тремя университетами Айовы) принял решение, что студенты, профессора и работники университетов не могут путешествовать за границу 30 дней, а через неделю уже все было закрыто. Студентов выселили из общаги.

Две недели назад закрыли все рестораны и публичные заведения. И объявили social distancing (социальную дистанцию). В Айове это ввели за неделю до официального карантина по всей Америке.

С медицинской помощью стало сложно. Консультировать стали только по телефону. Открытыми остались аптеки, супермаркеты и всякие строительные и садоводческие магазины. Думаю, это связано с подготовкой к посадкам, фермы тоже работают.

Самоизоляция у нас добровольная. Не слышала, чтобы кого-то наказывали. Выходить из дома можно. Все ходят гулять, бегать, но в целом соблюдают дистанцию. Конечно, как и везде, у нас есть личности, которым все равно на этот вирус.

У моих соседей недавно была вечеринка, у дома стояло около 15 машин. Студенты тоже тусуются большими компаниями.

Все работодатели обязаны рассылать информацию о вирусе. Приходят e-mails с апдейтами. Есть официальный сайт по COVID-19. Понятно, что все, кто может работать или учиться дистанционно, перешли в самоизоляцию еще две-три недели назад.

из личного архива Марии

Американцы скупали все, около недели у нас не было туалетной бумаги, консервов, макарон, соусов, не было сахара и муки. Чипсы, пиццы и другие продукты долгого хранения тоже разобрали. Сейчас не достать дезинфицирующих средств, салфеток и алкоголя.

Супермаркеты даже сократили количество часов работы, сейчас нет ни одного открытого 24 часа. На кассах теперь не работают пожилые люди, в основном кассиры – молодежь. Дистанцию в основном все соблюдают. Люди ведут себя спокойно. Но есть и те, кто сходит с ума и всем кричит: «Соблюдайте дистанцию!».

Людей в магазинах сейчас мало. Больше – в парках или на компост-станции: все убирают свои дворы и выкидывают листья.

С вывозом мусора проблем нет, банки работают только через drive through. То есть ты кладешь деньги, чеки в коробку, и она уезжает к операционисту. Так же работает доставка в ресторанах.

Наша жизнь не особо изменилась, кроме того, что мы едим дома, а значит, готовить и мыть посуду надо чаще. Большинство сразу решили поддержать местные рестораны и теперь заказывают у них обеды заранее и забирают curbside (у бордюра).

Цены на бензин упали в два раза, но люди теряют работу. Поэтому есть четкое понимание, что все изменится, будет кризис.

Непонятно, как все будет работать после карантина, особенно с иностранными студентами, так как все перенеслось на год.

Юлия, 41 год, Нью-Йорк:

«Нью-Йорк закрылся на карантин 22 марта, школы закрыты с 18-го, некоторые университеты – еще раньше, в компаниях по-разному отправляли на «удаленку». Кто-то перестал ходить в офис уже 9 марта, другие до последнего работали.

Карантин заключается в том, что всех просят сидеть дома, а если выходить, то приближаться друг к другу не ближе чем на 6 футов (около двух метров).

Выходить можно только в случае крайней необходимости, но в любое время – за продуктами, к врачам и пр. Про наказания не слышала, чтобы кого-то штрафовали за нарушения.

Люди довольно дисциплинированно отнеслись к требованиям, держать дистанцию стали сразу, хотя всегда найдутся индивиды, коим правила не писаны.

У нас много информации по телевизору, и все организации сделали SMS-рассылки с предупреждениями своим клиентам, например, детские кружки, дентал-офисы, магазины и пр.

Сообщения выглядят примерно так:

«Notify NYC: If you have mild COVID-19 symptoms, stay home & isolate. Only go to the Emergency Dept if you are severely ill» («Если у вас слабые симптомы коронавируса, оставайтесь дома и самоизолируйтесь. Обращайтесь за неотложной медицинской помощью только в случае сильной болезни»).

В крупных магазинах первое время были большие очереди: раскупали туалетную бумагу и долгохранящиеся продукты. Даже Amazon не выдержал натиска и местами капитулировал, часть товаров быстро закончилась на складах.

До сих пор на некоторые товары большого спроса висят таблички – по 1 или 2 на руки.

Русские в Нью-Йорке, конечно, скупали гречку и консервы. Мяса много брали. Сейчас пишут, что и мыло кончилось, но мы не проверяли. В интернете его точно можно купить.

На карантине все занимаются обучением, смотрят фильмы, убираются и ведут переговоры с родственниками. Кто-то бегает в парке, но пенсионеры из дома практически не выходят.

Конечно, мы в панике – столько людей без работы осталось.

У нас резко взлетело количество запросов на пособие по безработице. Не говоря уже о количестве зараженных в штате.

Даже Метрополитен-музей, закрытый 13 марта, уже 24 марта прислал письмо с просьбой подписать петицию к Конгрессу о финансовой помощи».

Мария, 28 лет, Лос-Анджелес:

из личного архива героини Марии

«В Калифорнии карантин (shutdown, lockdown) объявили 15 марта и сначала сказали, что продлится он до 19 апреля. Закрылись все бары и клубы, фитнес-центры, магазины, кроме продуктовых, и рестораны, но доставка и take out работают. Открыты только аптеки, банки, продуктовые магазины. Все ушли на удаленную работу.

Так как тут почти всегда хорошая погода, сидеть дома всем быстро надоело, и на выходных все вышли на пляжи и хайки.

В новостях показывали скопления людей на многих пляжах. После этого, 27 марта, всем прислали на телефоны public safety alert, где сказали, что все пляжи и хайки закрыты, и попросили всех сидеть дома. 31 марта объявили, что карантин продлят до 30 апреля, а, может быть, и дольше.

Если еще 21 марта в Штатах было 19 тысяч кейсов, то сегодня уже больше 200 тысяч! Цифры так сильно выросли еще и потому, что у нас проводится больше всего тестов сейчас.

Наказаний за нарушения карантина нет. Никто особо не следит за его исполнением. На пляже несколько дней назад патрулировала полиция и просила людей уходить домой. Сейчас на пляж практически никто не приходит.

Люди очень напуганы новостями и стараются из дома не выходить, а если выходят, то держат дистанцию 6 feet (около 2 метров).

Наша семья сидит дома уже две недели. Вышли только в первые выходные, подъехали к дому родителей моего мужа Майкла и поболтали через дверь, стоя на расстоянии, съездили за продуктами три раза и выходим по вечерам на прогулку по району на 15 минут.

В магазины стоят очереди, запускают людей порциями. Мы приехали недавно в 8 утра в популярный продуктовый магазин Trader Joe’s, он открывался в 9, но там уже была очередь, на асфальте пометки, где стоять, чтобы соблюдать дистанцию в два метра.

Сейчас сделали так, что многие магазины открываются в 8, но только для людей 65 и старше, а в 9 уже для всех.

В начале карантина в магазинах не было мяса, масла, хлеба, многих овощей, воды в бутылках и туалетной бумаги. Сейчас все есть.

из личного архива героини Марии

У нас CNN постоянно включен, где Трамп каждый день дает пресс-конференцию по часу-полтора. Трамп сначала был спокойный, приравнивал все к гриппу, на него все гнали адски, а теперь как-то изменился резко и сообщил, что умрут еще около 100 тысяч человек в Штатах. Говорят, месяц будет очень тяжелый для американцев.

На карантине мы работаем каждый день, готовим еду, смотрим Netflix. Мой муж – продюсер, я работаю в диджитал-маркетинге. Зарплату всем сохраняют. А еще всем, у кого зарплата до 75 тысяч долларов в год, государство выделяет 1200 долларов в качестве помощи во время карантина плюс 500 долларов на каждого ребенка».

Алина, 29 лет, Вашингтон:

«Случаи вируса были зафиксированы у нас в начале марта, тогда губернаторы штатов стали рекомендовать самоизолироваться. Официального карантина не было. Сначала были рекомендации, потом начали закрывать школы, рестораны, спортзалы и все места общего скопления. С 30 марта официально ввели самоизоляцию. Это называется Stay at home order (приказ оставаться дома).

Нам можно выйти в магазин за продуктами, в аптеку, выгулять собаку. Также разрешено покидать дом, если ты ухаживаешь за кем-то, работаешь в essential business (предприятия жизнеобеспечения), ходишь на пробежку или идешь в больницу.

Нельзя просто так сидеть на скамейке на улице, нужно быть постоянно в движении, так как выходить можно только по делам.

На улице можно находиться только с человеком, который живет с тобой вместе. Нельзя собираться дома группами больше чем 10 человек. За этим следит полиция.

В нашем районе все тихо. В центре города ездят полицейские машины, закрыты большие достопримечательности. Например, участок, где цветет сакура, перекрыт, и стоят полицейские, чтобы туда никто не ходил.

Город Вашингтон окружен двумя штатами – Мэриленд и Вирджиния. За нарушения правил карантина в Мэриленде и Вашингтоне штраф в 5 тысяч долларов или 90 дней тюрьмы, в Вирджинии не указана сумма штрафа, но сказано, что полиция будет использовать меры наказания.

Жесткие штрафы ввели, потому что часть людей слушали рекомендации и сидели дома, а часть – нарушали правила, выходили на пляжи или устраивали вечеринки.

Закрывать бизнесы начали 16 марта. Сейчас идет третья неделя с начала рекомендаций и ужесточение мер.

Люди работают из дома, школьники учатся онлайн. Развлекаемся уроками по йоге и занятиями по фитнесу и танцам. К счастью, много диджеев и других музыкантов делают онлайн-трансляции. По вечерам многие устраивают групповые видео-звонки с друзьями».

