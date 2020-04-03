РИАМО - 3 апр. Дезинфекцию свыше 2 тысяч автобусов частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам в Москве, проводят после каждого рейса, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

«Более 2 тысяч московских автобусов частных перевозчиков, работающих по госконтрактам, дезинфицируют во время работы на линии, дополнительную обработку салонов проводят на конечных станциях. Таким образом, транспорт обеззараживают не только в парках и депо, но и на маршрутах. Это делают для безопасности пассажиров и водителей», - говорится в сообщении.

Как только транспорт приезжает на конечную остановку, он проходит дезинфекцию. Дезинфицирующим средством обрабатываются поручни, валидаторы, сиденья и стекла. Для обработки поверхностей используются только рекомендованные Роспотребнадзором растворы, так как они абсолютно безопасны для пассажиров.

Обработка салона одного автобуса занимает от 5 до 7 минут. Каждый день ее проводят на 208 станциях Москвы.

Такие меры ввели на столичном общественном транспорте в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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3 АПРЕЛЯ

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