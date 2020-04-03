РИАМО - 3 апр. Новый тариф «Курьер» появился в приложении «Яндекс.Такси», теперь пользователи могут отправлять небольшие посылки весом до 10 килограммов с курьером, который будет перевозить груз на велосипеде, самокате или машине, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«Тариф подойдет пользователям и компаниям, которым не нужны срочность или перевозка тяжелых посылок с помощью исключительно автомобильного тарифа «Доставка», - говорится в сообщении.

Заказать отправление посылки с помощью курьера можно почти так же, как и отправить заявку на вызов такси. В приложении отправитель должен указать свой адрес, а также адрес получателя, нужно добавить номер телефона заказчика и если нужно, то написать комментарий к отправляемому грузу.

Цена за доставку посылки будет рассчитана в зависимости от расстояния и населенного пункта, где был заказан курьер.

Оплатить данную услугу можно исключительно банковской картой, такое условие принято для исключения контакта людей с наличными деньгами.

Курьеры «Яндекс.Такси» будут класть посылку около двери получателя. Затем они отойдут на безопасное расстояние и сообщат, что доставленный груз можно забирать.

«Мы не останавливаемся на доставке продуктов, еды и лекарств, ведь люди продолжают жить активной жизнью и работать, даже находясь дома. Этот тариф особенно актуален сейчас для небольших компаний, которым пришлось экстренно перейти на удаленный формат работы: им нужно доставлять заказы или документы», - пояснил гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Он уточнил, что данный тариф придет на выручку и таксистам, так как помимо довоза клиентов, они смогут доставлять посылки весом до 10 килограммов.

Приложение «Яндекс.Такси» можно скачать на смартфон с помощью AppStore и Google Play.