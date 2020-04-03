РИАМО – 3 апр. Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещев не советует россиянам вкладывать деньги в криптовалюту в данный момент.

Эксперт напомнил, что этот рынок еще развивается, но люди сейчас часто задумываются о том, чтобы вложить в него свои сбережения. Однако, по словам специалиста, криптовалюта сейчас не является «тихой гаванью», где можно приумножить деньги.

«Скорее, это дикий рынок. Мы помним рынок ICO, где 90 с лишним процентов участников оказались мошенниками, которые собрали деньги с рынка и оставили без проектов и денег всех тех, кто рассчитывал приумножить свои капиталы», – сказал Трещев в эфире радио Sputnik.

В марте курс рубля резко упал из-за уменьшения цен на нефть. Нестабильность вызвана развалом сделки ОПЕК+, страны не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи нефти во втором квартале 2020 года.