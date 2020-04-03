РИАМО – 3 апр. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева заказала себе домой беговую дорожку, чтобы не терять форму во время самоизоляции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Телеведущая добавила, что хочет, чтобы спорт был частью ее жизни.

«Я последний раз занималась спортом в школе, и это было ужасно. Теперь я хочу, чтобы это стало частью моей жизни. Поэтому хватит освиневать, возьмемся за себя, скоро лето!» —написала Гузеева на своей странице в Instagram.

Ранее телеведущая провела время в клинике в Петербурге, специализирующейся на лечебном голодании.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

