РИАМО - 3 апр. Увеличение количества эпидемий в мире повлияет на градостроительную политику и привнесет новые тренды, например, создание небольших общественных пространств внутри домов или кварталов, сообщил в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Система разумной квартальной застройки с деверсификацией сервисов от больших (торговых - ред.) центров к десяткам, сотням и тысячам маленьких - это тот путь, который позволил бы такие вещи (как пандемия - ред.) более комфортно переживать, чем сейчас», - сказал Кузнецов.

По его мнению, в будущем человечество может столкнуться с новыми видами вирусов, которые однако будут не столь опасными для жизней людей, однако сопровождаться не менее бурной реакцией с точки зрения распространения. Такие условия послужат импульсом для новых форматов планировки жилых пространств.

«Более логично в жилье будет предусматривать инфраструктуру мелко-частного характера со спортзалами, хранилищами, кинотеатрами. <...>Что-то, где можно социализироваться очень маленькими группами», - отметил Кузнецов.

Главный архитектор столицы добавил, что программа реновации в столице уже сегодня способствует повышению качества жизни горожан, в том числе при увеличении плотности застройки.

В частности, диверсификация сервисов, которая подразумевает открытие большего числа разных магазинов на первых этажах домов, помогает отказаться от необходимости строить крупные торговые центры.

При всеобщей самоизоляции магазины в пешей доступности оказались более востребованы, нежели торговые центры, которые пришлось закрыть в качестве меры борьбы с распространением вируса.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

